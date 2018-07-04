حارس إنجلترا يكشف الخطة التي اعتمدها للتصدي لركلات الترجيح أمام كولومبيا

كشف حارس مرمى منتخب إنجلترا، جوردان بيكفورد، الخطة التي اعتمدها للتصدي لركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده ونظيره الكولومبي أمس، في ثمن نهائي مونديال روسيا.

وقال بيكفورد لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لقد أجريت دراسة حول المنتخب الكولومبي.. ودرست طريقة تنفيذ اللاعبين الكولومبيين لركلات الترجيح.. اللاعب الوحيد الذي لم يسدد الركلة كالعادة هو المهاجم رادميل فالكاو.. لا يهمني إذا كنت حارس مرمى جيد، ولكن لدي قوة كافية للقفز بين الخشبات الثلاث (المرمى)".

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وأضاف الحارس الشاب (24 عاما) "في الحقيقة كنا نريد تجنب ضربات الترجيح، ولكننا سعداء لأجل دولتنا وجماهيرنا.. غدا سنبدأ الاستعدادات لمواجهة السويد".

وساهم بيكفورد في فوز منتخب إنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح (4-3)، بتصديه ببراعة للركلة الخامسة الأخيرة لمنتخب كولومبيا، والتي نفذها المهاجم كارلوس باكا.

وستلعب إنجلترا مع السويد السبت المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى نصف نهائي مونديال روسيا.

المصدر: sports.ru