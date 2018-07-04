بفوزها على كولومبيا.. إنجلترا تتخلص من لعنة ركلات الترجيح

كسر المنتخب الإنجليزي لعنة ركلات الترجيح التي لازمته في السنوات الأخيرة، بعد فوزه على كولومبيا أمس، بضربات الترجيح، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ولجأ الفريقان للأشواط الإضافية واستمر التعادل أيضا، حتى احتكم المنتخبان لركلات الترجيح، وحسمها "الأسود الثلاثة"، بنتيجة (4-3).

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وبهذه النتيجة يكون المنتخب الإنجليزي قد تخلص من لعنة ركلات الترجيح، بتحقيق فوزه الأول في البطولات الكبرى بضربات "الحظ"، بعد 6 خسارات متتالية بالركلات، آخرها أمام البرتغال في ربع نهائي مونديال 2006.

المصدر: وكالات