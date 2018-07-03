نادال ودل بوترو إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون

بلغ الإسباني المصنف الأول رافائيل نادال بسهولة الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، على غرار الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

ولم يواجه نادال صعوبة في الفوز على المصنف 127 الإسرائيلي دودي سيلا بنتيجة 6-3، 6-3، 6-2، في أول مباراة يخوضها "الماتادور" منذ تتويجه بلقبه الحادي عشر في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.

وقال نادال المتوج بـ 17 لقبا في "الغراند سلام"، والذي أخفق في تخطي الدور الرابع في ويمبلدون منذ خسارته المباراة النهائية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في 2011، "من الرائع دائما اللعب هنا في ويمبلدون، خصوصا على الملعب الرئيسي. أنا سعيد بوجودي هنا".

وأضاف "ملك" الملاعب الترابية: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه على الملاعب العشبية التي لم أخض مباريات تنافسية عليها منذ فترة طويلة".

ويلتقي نادال بطل ويمبلدون في 2008 و2010 في الدور الثاني، الفائز من مباراة الكندي فاسيك بوسبيسيل والكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين.

Rafa's Rout



2️⃣-time 🏆 breezes past Sela 6-3, 6-3, 6-2 and improves to 44-10 at #Wimbledon. 🇪🇸 💪🏼#ATPpic.twitter.com/B0eUi7WqDx — ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 3, 2018

بدوره نجح الأرجنتيني دل بوترو المصنف خامسا في تخطي الألماني بيتر غويوفتشيك 6-3 و6-4 و6-3، ليحقق فوزه التاسع تواليا في الدور الأول للبطولة. ويلتقي دل بوترو الذي بلغ الدور نصف النهائي في 2013، الإسباني فليسيانو لوبيز (36 عاما) الذي انفرد بالرقم القياسي لعدد المشاركات المتتالية في البطولات الكبرى، رافعا رصيده إلى 66 بطولة، متفوقا على السويسري روجيه فيدرر.

Juan Martin del Potro improves to 9-0 in #Wimbledon first-round encounters.



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وفاز لوبيز على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-3، 6-4، 6-2.

وأحرز اللاعب ثلاثة من ألقابه الستة على الملاعب العشبية في الدورتين الإنجليزيتين إيستبورن (2013 و2014) وكوينز (2017). وفي البطولات الكبرى، حقق أفضل نتائجه في ويمبلدون حيث بلغ ربع النهائي ثلاث مرات (2005 و2008 و2011)، ومرة واحدة في فلاشينغ ميدوز (2015).

كذلك فاز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا على الأسترالي جيمس دوكوورث 7-5 و6-2 و6-0. ويلتقي يزفيريف الذي بلغ دور الـ16 العام الماضي، الأمريكي تايلور فريتز في الدور الثاني.

وتغلب البريطاني كايل أدموند المصنف 21 على الأسترالي أليكس بولت 6-2، 6-3، 7-5. وكان ادموند (23 عاما) حقق مفاجأة في يناير ببلوغ نصف نهائي بطولة أستراليا.

وخرج النمساوي دومينيك تييم المصنف سابعا عالميا والذي بلغ المباراة النهائية لبطولة رولان غاروس الشهر الماضي، بخسارته أمام القبرصي ماركوس باغداتيس 4-6، 5-7، 0-2 ثم بالانسحاب بسبب آلام في ظهره. ولم ينفع تدخل الطبيب ومعالجته تييم على العشب، ليخرج من ويمبلدون علما أنه حقق أفضل نتيجة له فيها العام الماضي (ثمن النهائي).

إلى ذلك، فاز الياباني كي نيشيكوري المصنف 24 على الأمريكي كريستيان هاريسون 6-2، 4-6، 7-6 (7-3)، 6-2.

المصدر: أ ف ب