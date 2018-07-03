استقالة مدرب منتخب بولندا بعد الخروج من المونديال

أعلن رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم زبيغنيو بونييك الثلاثاء أن مدرب المنتخب آدم نافالكا سيترك منصبه في 30 يوليو بعد الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وقال بونييك في مؤتمر صحفي "سنبحث بعد ذلك عن مدرب جديد".

بدوره، صرح نافالكا الذي تولى مهمة الإشراف على المنتخب في الأول من نوفمبر 2013، قائلا: "أشعر بأني مسؤول عن أننا في كأس العالم لم نحقق الأهداف، ولم نلب تطلعات المشجعين".

وخسرت بولندا في المباراة الأولى أمام السنغال 1-2، وفي الثانية أمام كولومبيا 0-3، وحققت فوزا هزيلا على اليابان 1-0 في المباراة الثالثة الأخيرة في الدور الأول.

والمباراة الأخيرة كانت الـ50 لنافالكا على رأس المنتخب حيث حقق 26 فوزا مقابل تسع هزائم و15 تعادلا، وسجل لاعبوه 99 هدفا مقابل 49 هدفا في شباكهم.

وقال بونييك الذي شكر المدرب على تعاونه مع الاتحاد، "اعتبارا من سبتمبر، يتعين علينا بدء عمل جديد. بصراحة، أريد أن أشكر نافالكا على سنوات العمل الخمس (معنا)".

واعتبر المدرب من جانبه أن كرة القدم البولندية حققت تحت إشرافه "خطوة إلى الأمام"، مؤكدا أنه يترك منصبه بـ"كرامة".

المصدر: أ ف ب