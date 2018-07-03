التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" إنجلترا وكولومبيا

أعلن مدربا المنتخبين الإنجليزي والكولومبي، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع الطرفين، اليوم الثلاثاء، ضمن الدور الـ16 من مونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، والمدير الفني للمنتخب الكولومبي خوسيه بيكرمان على النحو التالي:

المصدر: twitter/fifaworldcup