بالفيديو.. السويد تقصي سويسرا وتتأهل لربع نهائي المونديال

تأهل المنتخب السويدي للدور ربع النهائي من مونديال روسيا بعد تغلبه على نظيره السويسري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة بطرسبورغ.

وسجل إيميل فورسبيرغ، لاعب السويد، هدف المباراة الوحيد، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 66، اصطدمت بقدم مانويل أكانجي، مدافع سويسرا، وسكنت الشباك.

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وهذا الهدف هو أول أهداف السويد في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ دور الـ16 من مونديال 2002.

وتواجه السويد في دور الثمانية الفائز من مباراة إنجلترا وكولومبيا التي يستضيفها ملعب "سبارتاك موسكو" في العاصمة الروسية اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT