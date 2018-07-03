بالفيديو.. السويد تقصي سويسرا وتتأهل لربع نهائي المونديال

تأهل المنتخب السويدي للدور ربع النهائي من مونديال روسيا بعد تغلبه على نظيره السويسري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة بطرسبورغ.
وسجل إيميل فورسبيرغ، لاعب السويد، هدف المباراة الوحيد، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 66، اصطدمت بقدم مانويل أكانجي، مدافع سويسرا، وسكنت الشباك.
#SWE #SUI— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 3, 2018
أول هدف للسويد في مرحلة خروج المغلوب منذ الدور 16 بنسخة 2002.#SWESUI #روسيا2018 pic.twitter.com/pcNYLSYFBT
وهذا الهدف هو أول أهداف السويد في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ دور الـ16 من مونديال 2002.
وتواجه السويد في دور الثمانية الفائز من مباراة إنجلترا وكولومبيا التي يستضيفها ملعب "سبارتاك موسكو" في العاصمة الروسية اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
المصدر: RT