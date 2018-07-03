نجم المكسيك السابق يتحدث لـRT بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل

كشف حارس مرمى المنتخب المكسيكي في مونديال الولايات المتحدة 1994 فيليكس فرنانديز في حديث خاص لـRT عن سبب خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل.

وقال فرنانديز:"تراجعت المكسيك في المونديال، البداية كانت أسطورية بالفوز على ألمانيا، وبعد ذلك كانت المواجهة مع كوريا الجنوبية، وبعدها حصلت الخسارة الكبيرة أمام السويد، ورغم ذلك، تمكنوا من التأهل عن المجموعة، وعادت مرة أخرى التوقعات والأحلام، لكن في هذه المرة غاب عن الفريق لاعبان أساسيان كانت المكسيك بحاجة لهما هما هيكتور مورينو ونيستور أراوخو وبالطبع كل هذا ترك أثره على الأداء".

وودع المنتخب المكسيكي كأس العالم 2018 من دور الـ16 بعد خسارته بهدفين نظيفين أمام المنتخب البرازيلي أمس الاثنين.

المصدر: RT





