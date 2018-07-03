لاعب دنماركي يتلقى تهديدات بالقتل بعد إهداره ركلة جزاء في المونديال

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم، إنه أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكولاي يورغنسن تهديدات بالقتل، بعدما أهدر ركلة ترجيح أمام كرواتيا ضمن فعاليات مونديال روسيا.

وكتب الاتحاد الدنماركي في بيان نشره عبر حسابه على تويتر "توقفوا، يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين.. هذه واقعة غير مقبولة تماما.. لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون".

وتسبب إهدار يورغنسن لركلة ترجيح الأحد الماضي في خروج الدنمارك من كأس العالم، بعد خسارتها في ثمن النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح (2-3).

المصدر: وكالات