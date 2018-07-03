نيمار وأوتشوا يتعاطفان مع قصة مشجع مكسيكي تقشعر لها الأبدان

تعاطف الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا والنجم البرازيلي نيمار مع قصة المشجع المكسيكي جيلبيرتو، الذي فقد أسرته في لمح البصر قبيل انطلاق فعاليات مونديال روسيا.

وبعد فوز المنتخب المكسيكي على نظيره الألماني، بعث الحارس أوتشوا رسالة لجيلبيرتو جاء فيها: "هذا كله من أجل أسرتك".

ولما سمع النجم البرازيلي نيمار بقصة المشجع المكسيكي، نشر بدوره مقطع فيديو على حسابه في تويتر لدعم جيلبيرتو، وقال فيه: "أنا أحييك وأشكرك جزيل الشكر على المودة. لا أستطيع تخيل كيف مرت عليك الأشهر الماضية، لكن لا شك أنها كانت صعبة جدا عليك. لكنك هنا اليوم من أجل أسرتك، من أجل تحقيق حلمهم. شكرا لك على دعمك، شكرا لك على حبك لكرة القدم البرازيلية".

Gracias @neymarjr por este gesto conmigo y con mi hijo Diego un abrazo enorme pic.twitter.com/YUbdKytlkf — Gilberto Martinez (@gilmartinez64) July 2, 2018

وكان جيلبيرتو يحلم بمشاهدة كأس العالم مع أسرته المؤلفة من زوجته فيرونيكا، وطفليهما دييغو (8 أعوام)، وميا (6 أعوام). وحجزت الأسرة تذاكر المباريات ومكان إقامتها، فوقعت الكارثة في الـ28 من أبريل الماضي، بعدما اصطدمت سيارة رباعية الدفع بالسيارة التي كانت فيرونيكا تقودها خلال زيارتها هي وولديها شقيقها في فلوريدا الأمريكية، فتوفي جميع الركاب على الفور، وفقد جيلبيرتو أسرته في لمح البصر، إلا أنه أصر على تحقيق حلم الأسرة، وسافر إلى روسيا لحضور المونديال.

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المصدر: وكالات

المصدر: وكالات