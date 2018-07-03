نجم التانغو السابق يكشف لـRT السبب الرئيسي لخروج الأرجنتين من المونديال

كشف نجم المنتخب الأرجنتيني السابق خوان بابلو سورين في حديث خاص لـRT عن السبب الرئيسي لخروج منتخب التانغو مبكرا من دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وقال سورين: "لم يكن لدى منتخب الأرجنتين الوقت الكافي للتحضير للمونديال ربما سنة فقط. افتقدوا للانضباط والتجانس، لدينا أفضل لاعب في العالم، لكنه لم يستطع الظهور، عاش الفريق اضطرابات عديدة بين ثلاثة مدربين والعديد من الصعاب".

وودع ميسي ورفاقه مونديال روسيا من دور الـ16 بخسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في مباراة غزيرة بالأهداف بنتيجة 3-4.

المصدر: RT