كل شيء

كافاني يواصل الغياب عن تمارين الأوروغواي

03 يوليو 2018 | 13:50 GMT
كافاني يواصل الغياب عن تمارين الأوروغواي
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kgm1
/ Reuters

خاض منتخب الأوروغواي، الثلاثاء، تمارينه التحضيرية للقاء الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 ضد فرنسا الجمعة، في ظل غياب متواصل لهدافه إدينسون كافاني الذي أصيب في ثمن النهائي.

وكان الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي وأفضل هدافي منتخب بلاده في المونديال الروسي مع 3 أهداف، قد خرج مصابا في ربلة الساق اليسرى في الشوط الثاني للمباراة ضد البرتغال في الدور ثمن النهائي السبت، بعد تسجيله هدفي بلاده (2-1).

وصباح الثلاثاء، شارك كل لاعبي المنتخب في التمارين في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، باستثناء "الماتادور" كافاني البالغ من العمر 31 عاما بحسب ما ظهر في ربع الساعة المفتوح أمام وسائل الإعلام.

وكان اتحاد الأوروغواي لكرة القدم قد أكد الاثنين أن الفحوص التي خضع لها المهاجم أظهرت عدم وجود تمزق في ربلة الساق. وفي حين يعزز هذا التشخيص احتمال مشاركته في مباراة الجمعة، لم يؤكد الاتحاد ذلك بعد.

وأفاد بيان الاتحاد الاثنين أن "اللاعب إدينسون كافاني خضع لفحص بالأشعة أكد وجود تورم (في ربلة الساق) لكن دون وجود تمزق عضلي"، مشيرا إلى أنه سيخضع لتقييم يومي وصولا إلى مباراة الدور ربع النهائي.

وأعرب زميل كافاني في خط الهجوم لويس سواريز بعد مباراة البرتغال عن أمل كل اللاعبين في المنتخب بأن يتعافى مهاجم باريس سان جرمان بأسرع وقت ممكن قائلا: "أعتقد أن إدينسون أظهر منذ وقت طويل إلى أي درجة هو مهم بالنسبة للتشكيلة".

ويعد كافاني من أبرز المهاجمين في العالم، ويشكل ثنائيا قاتلا في هجوم الأوروغواي إلى جانب سواريز. وفي المونديال الروسي، سجل كافاني ثلاثة أهداف وسواريز هدفين، من أصل الأهداف السبعة للأوروغواي.

المصدر: أ ف ب


 
 

مشهور في المجتمع
الحضري: سأثبت للجميع أن عمري مجرد رقم
03 يوليو 2018 | 15:27 GMT
الجماهير الكولومبية تشعل الأجواء في موسكو قبل مواجهة منتخبها مع إنجلترا
03 يوليو 2018 | 15:22 GMT
نجم المكسيك السابق يتحدث لـRT بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل
03 يوليو 2018 | 14:57 GMT
لاعب دنماركي يتلقى تهديدات بالقتل بعد إهداره ركلة جزاء في المونديال
03 يوليو 2018 | 14:49 GMT
نيمار وأوتشوا يتعاطفان مع قصة مشجع مكسيكي تقشعر لها الأبدان
03 يوليو 2018 | 14:30 GMT
نجم التانغو السابق يكشف لـRT السبب الرئيسي لخروج الأرجنتين من المونديال
03 يوليو 2018 | 14:26 GMT
الأكولون الثلاثة في سوتشي أيضا ! (صور)
03 يوليو 2018 | 14:18 GMT
كافاني يواصل الغياب عن تمارين الأوروغواي
03 يوليو 2018 | 13:50 GMT
هداف مونديال 1994 يكشف لـRT السبب الأساسي لخروج إسبانيا من المونديال
03 يوليو 2018 | 13:39 GMT
الطفل مودريتش.. خلال التدريبات وقعت قنبلة
03 يوليو 2018 | 13:36 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة السويد وسويسرا
03 يوليو 2018 | 13:15 GMT
مارادونا يعرض تدريب منتخب الأرجنتين مجانا!
03 يوليو 2018 | 12:55 GMT
فرحة مشجعي المنتخب البلجيكي بعد فوزه على اليابان
03 يوليو 2018 | 12:23 GMT
المكسيكي ماركيز يعلن اعتزاله الدولي بعد الخسارة أمام البرازيل
03 يوليو 2018 | 12:04 GMT
أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم
03 يوليو 2018 | 11:34 GMT
بالفيديو.. الجماهير السويدية تشعل الأجواء في بطرسبورغ قبل مواجهة منتخبها مع سويسرا
03 يوليو 2018 | 11:14 GMT
المصري صلاح يدخل تاريخ نادي ليفربول
03 يوليو 2018 | 10:40 GMT
القط "أخيل" يتنبأ بالفائز من مواجهة السويد وسويسرا
03 يوليو 2018 | 10:09 GMT
نجم إنجلترا السابق نيفيل: مونديال روسيا أفضل بطولة شاهدتها على الإطلاق
03 يوليو 2018 | 10:05 GMT
سر الفوز بركلات الترجيح في كأس العالم!
03 يوليو 2018 | 09:50 GMT
السعودية تقاضي شبكة "bein sports" القطرية
03 يوليو 2018 | 09:07 GMT
جمهور"لاروخا" يختار خليفة هييرو في تدريب المنتخب الإسباني
03 يوليو 2018 | 09:00 GMT
رغم خسارة منتخبهم.. المشجعون اليابانيون يضربون مثالا راقيا في التحضر (صور)
03 يوليو 2018 | 08:49 GMT
هوندا يعلن اعتزاله بعد الخروج "الدراماتيكي" لليابان من مونديال روسيا
03 يوليو 2018 | 07:30 GMT
مونديال روسيا.. كومباني يكشف سر فوز بلجيكا على اليابان
03 يوليو 2018 | 06:43 GMT
ريال مدريد يكشف حقيقة تقديمه عرضا قياسيا لضم نيمار
03 يوليو 2018 | 06:30 GMT
مدرب المكسيك: نيمار "عار" على كرة القدم
02 يوليو 2018 | 22:11 GMT
أول تعليق من مدرب اليابان بعد وداع المونديال
02 يوليو 2018 | 21:58 GMT
شاهد.. فرحة مشجعي البرازيل بعد فوز منتخبهم
02 يوليو 2018 | 21:55 GMT
أهداف مباراتي اليوم الـ 19 من مونديال 2018
02 يوليو 2018 | 21:50 GMT
شاهد بالفيديو.. ردة فعل راقصات باليه على أداء المنتخب الروسي
02 يوليو 2018 | 21:03 GMT
البرازيل تدخل التاريخ برقم قياسي
02 يوليو 2018 | 20:50 GMT
بيان رسمي من الاتحاد الأوروغوياني حول إصابة كافاني
02 يوليو 2018 | 20:49 GMT
مونديال روسيا.. بلجيكا تصعق اليابان بهدف قاتل وتصل ربع النهائي
02 يوليو 2018 | 19:19 GMT
المونديال بالأرقام (بعد 52 مباراة)
02 يوليو 2018 | 18:54 GMT
إنجلترا تسعى لتجنب اللحاق بركب الكبار المودعين مونديال روسيا
02 يوليو 2018 | 18:18 GMT
موجة من السخرية بسبب السقوط المتكرر لنيمار
02 يوليو 2018 | 18:02 GMT
السويد وسويسرا لانتزاع بطاقة ربع نهائي مونديال روسيا
02 يوليو 2018 | 17:53 GMT
من هو حارس المرمى المصري الذي ينتظره مصير ابن شمايكل؟
02 يوليو 2018 | 17:27 GMT
التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" اليابان وبلجيكا
02 يوليو 2018 | 17:13 GMT