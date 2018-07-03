هداف مونديال 1994 يكشف لـRT السبب الأساسي لخروج إسبانيا من المونديال

كشف نجم المنتخب البلغاري السابق وهداف مونديال الولايات المتحدة 1994 خريستو ستويتشكوف، عن السبب الرئيسي لخروج المنتخب الإسباني حامل لقب كأس العالم 2010 من مونديال روسيا.

وقال ستويتشكوف:"نحن، بوصفنا لاعبين سابقين، نعرف ماذا يحصل عندما يغادر مدرب ويأتي آخر. (في إشارة لإقالة لوبتيغي)، صديقي، شخص رائع، ومحترف حقيقي. إنه يعرف كل لاعب من لاعبي المنتخب، وكان مدربهم. لكن قبل يومين من انطلاق مونديال روسيا، تغير كل شيء بإقالته، هذه كانت مشكلة حقيقية، لأنه ترك الفريق ليدبر أموره بنفسه".

يذكر أن ستويتشكوف حصل على لقب هداف مونديال الولايات المتحدة 1994 برصيد 6 أهداف بالتساوي مع الروسي أوليغ سالينكو.

المصدر: RT