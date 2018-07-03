مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة السويد وسويسرا

يحتضن ملعب "كريستوفسكي" في مدينة بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مثيرة بين منتخبي السويد وسويسرا ضمن دور الـ16 لمونديال روسيا.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المباراة كل من المدير الفني لمنتخب السويد، يان أندرسون، والمدير الفني لنظيره السويسري، فلادمير بيتكوفيتش:
#SWE #SUI— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 3, 2018
طريقة لعب المنتخبين#SWE #SUI #روسيا2018 pic.twitter.com/zIXLyCoxch
#SWE #SUI - مستعدون للمباراة الأولى؟!— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 3, 2018
هنا التشكيلة الرسمية
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المصدر: twitter/fifaworldcup