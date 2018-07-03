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مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة السويد وسويسرا

03 يوليو 2018 | 13:15 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة السويد وسويسرا
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Anton Vaganov / Reuters

يحتضن ملعب "كريستوفسكي" في مدينة بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مثيرة بين منتخبي السويد وسويسرا ضمن دور الـ16 لمونديال روسيا.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المباراة كل من المدير الفني لمنتخب السويد، يان أندرسون، والمدير الفني لنظيره السويسري، فلادمير بيتكوفيتش:

المصدر: twitter/fifaworldcup

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