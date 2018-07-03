القط "أخيل" يتنبأ بالفائز من مواجهة السويد وسويسرا

تنبأ عراف مونديال روسيا القط "أخيل"، بفوز المنتخب السويسري على نظيره السويدي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم، في مدينة سان بطرسبورغ في ثمن نهائي مونديال 2018.

ويقدم لأخيل وعاءان فيهما ذات الطعام، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ "أخيل" بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

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وخلال تنبئه بالفائز من مباراة سويسرا والسويد، أكل "أخيل" من الوعاء الذي وضع فيه العلم السويسري، وهو ما يعني أنه يتنبأ بفوز الأخير.

وأصابت تنبؤات "أخيل" في 4 مباريات من أصل 5.

وستقام مواجهة سويسرا والسويد اليوم، على ملعب "سان بطرسبورغ"، في الساعة الـ17 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: نوفوستي