نجم إنجلترا السابق نيفيل: مونديال روسيا أفضل بطولة شاهدتها على الإطلاق

اعتبر المدافع الإنجليزي المعتزل، هاري نيفيل، بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، الأفضل من بين تلك التي شاهدها، وحث الجميع على زيارة روسيا.

وجاء في تغريد نشرها القائد السابق لمانشستر يونايتد (نيفيل)، عبر حسابه في تويتر: "هذه البطولة من بين الأفضل التي شاهدتها على الإطلاق، روسيا تنظم المونديال على أعلى مستوى.. توافدوا على روسيا واستمتعوا إذا كانت لديكم الإمكانية".

This tournament is the best I’ve ever seen. This country 🇷🇺 has risen to the occasion!! Come and enjoy it if you can ⚽️ — Gary Neville (@GNev2) July 2, 2018

ويعتبر نيفيل من أبرز المدافعين في تاريخ المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، وخاض مع "الأسود الثلاثة" 85 مباراة بين العامين 1995 و2007، وشارك في 3 بطولات أوروبية، وبطولتين لكأس العالم.

أما مع فريق مانشستر يونايتد، فقد توج نيفيل 8 مرات بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقبين في دوري أبطال أوروبا.

وبعد اعتزاله شغل نيفيل منصب مساعد مدرب المنتخب الإنجليزي بين العامين 2012 و2016.

المصدر: تاس