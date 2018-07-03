هوندا يعلن اعتزاله بعد الخروج "الدراماتيكي" لليابان من مونديال روسيا

بعد دقائق من الإقصاء "الدراماتيكي" لليابان في ثمن نهائي مونديال روسيا، أعلن نجم "الساموراي" كيسوكي هوندا اعتزاله اللعب دوليا.

وقال هوندا (32 عاما) بعد نهاية مواجهة اليابان وبلجيكا (2-3) أمس: "مسيرتي مع المنتخب الياباني انتهت، أنا سعيد لأن لدينا في المنتخب حاليا الكثير من الشباب الجيدين، وحان وقتهم الآن لكتابة تاريخ كرة القدم اليابانية".

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وودع منتخب "الساموراي" مونديال روسيا، بطريقة "دراماتيكية"، بعدما فرط في تقدمه بهدفين، ليخسر في اللحظات الأخيرة مباراته أمام بلجيكا (2-3).

وخاض هوندا 97 مباراة مع المنتخب الياباني، سجل خلالها 37 هدفا، كما دافع عن ألوان عدة أندية أوروبية أبرزها، تسيسكا موسكو الروسي، وميلان الإيطالي، ويلعب حاليا في صفوف باتشوكا المكسيكي.

المصدر: تاس