مونديال روسيا.. كومباني يكشف سر فوز بلجيكا على اليابان

أكد مدافع منتخب بلجيكا فينسنت كومباني، أن سر فوز منتخب بلاده على اليابان أمس، في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018، يعود إلى إيمان لاعبي "الشياطين الحمر" بقدراتهم.

وقال كومباني لوسائل الإعلام عقب المباراة: "من الناحية النفسية، تصرفنا بشكل جيد في هذا اللقاء، وهذا جانب مهم جدا.. لعب اليابانيون بعناد وعلى أعلى مستوى طوال المباراة، لكننا كنا مستعدين بشكل جيد. عندما كانت النتيجة (0-2)، واصلنا الإيمان بقدراتنا وانتزعنا الفوز".

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وقلبت بلجيكا تأخرها بهدفين إلى فوز (3-2)، لتضرب موعدا ناريا في ربع النهائي مع البرازيل، التي تأهلت على حساب المكسيك، بفوزها عليها (2-0).

المصدر: تاس