ريال مدريد يكشف حقيقة تقديمه عرضا قياسيا لضم نيمار

نفى نادي ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا تقريرا قال إنه عرض مبلغا قياسيا يبلغ 310 مليون يورو، لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "في ضوء المعلومات التي أذيعت عن طريق تي.في.بي بشأن عرض مزعوم من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان حول لاعبه نيمار، يرغب ريال مدريد في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف البيان: "ريال مدريد لم يقدم أي عرض من أي نوع لباريس سان جيرمان أو للاعب".

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وكانت قناة "تي.في.بي" التلفزيونية الإسبانية نشرت تقريرا أمس، قالت فيه إن ريال مدريد قدم عرضا قياسيا للاعب البرازيلي، الذي ترك برشلونة العام الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 222 مليون يورو.

ويخوض نيمار حاليا مع البرازيل منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وساهم في فوز منتخب "السيليساو" على المكسيك (2-0) أمس، في ثمن النهائي.

المصدر: وكالات