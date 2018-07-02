أول تعليق من مدرب اليابان بعد وداع المونديال

علق المدير الفني لمنتخب اليابان أكيرا نيشينو، على خروج فريقه من منافسات كأس العالم عقب الخسارة المؤلمة أمام بلجيكا في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال نيشينو عقب المباراة :"لقد لعبنا من أجل الفوز. كنا أقوياء كفاية لمقارعة بلجيكا. كانت لدينا أكثر من خطة للقاء".

وأضاف: "بعد أن تقدمنا 2-0 كنت أريد هدفا آخر، كنت أعلم أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم في ذلك الوقت وقد قاموا بذلك فعلا وفي الوقت المناسب.

وتابع مدرب "الساموراي الأزرق " القول: "عند حصولنا على ركلة حرة ثم ركنية في الدقيقة الأخيرة كنت أفكر بإمكانية حسم المباراة وإن لم نفعل سنذهب للتمديد، لكن لم أكن أتوقع ولا أعتقد أن لاعبي فريقي توقعوا هذه السرعة في الهجوم المرتد من قبلهم، لم يكن لدينا فرصة لإيقافهم".

وكانت بلجيكا، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها، في طريقها للانضمام إلى ألمانيا حاملة اللقب التي ودعت من الدور الأول، وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين التي انتهى مشوارها عند ثمن النهائي، بعدما تخلفت بهدفي جينكي هاراغوشي في (د.48) وتاكاشي اينوي في (د.52)... لكن بديلي المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز قلبا الطاولة على "الساموراي الأزرق" ومنحا "الشياطين الحمر" بطاقة العبور إلى ربع النهائي لمواجهة المنتخب البرازيلي.

المصدر: فيفا