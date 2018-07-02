بيان رسمي من الاتحاد الأوروغوياني حول إصابة كافاني

أظهرت الفحوص التي خضع لها مهاجم منتخب الأوروغواي إدينسون كافاني الذي خرج مصابا في المباراة ضد البرتغال ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، عدم وجود تمزق في ربلة ساقه.

وفي بيان بعد ظهر الاثنين، أكد الاتحاد أن "اللاعب إدينسون كافاني خضع لفحص بالأشعة أكد وجود تورم (في ربلة الساق) لكن دون وجود تمزق عضلي"، مشيرا إلى أن المهاجم البالغ 31 عاما، سيخضع لتقييم يومي في الأيام المقبلة قبل مباراة الدور ربع النهائي في مدينة نيجني نوفغورود.

وكان الاتحاد قد أكد في وقت سابق اليوم أن اللاعب "لا يزال يخلد للراحة، ولم يخضع حتى الآن لفحوص" لتحديد مدى الإصابة وما إذا كان قادرا على المشاركة في مباراة الدور ربع النهائي.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين، قال زميله لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي رودريغو بنتانكور: "كافاني في وضع جيد جدا، سعيد جدا بالمباراة التي قدمها (...) الآن نأمل في أن يتمكن من التعافي" في وقت يسمح له باللعب الجمعة.

وخرج مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي في الشوط الثاني من مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت، السبت، في سوتشي، بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده (2-1) في مرمى البرتغال. وأثارت الإصابة في ربلة ساقه اليسرى، مخاوف من غياب كافاني عن مباراة الدور ربع النهائي ضد فرنسا الفائزة على الأرجنتين 4-3.

المصدر: أ ف ب