مونديال روسيا.. بلجيكا تصعق اليابان بهدف قاتل وتصل ربع النهائي

قلبت بلجيكا تأخرها لانتصار ثمين على اليابان 3-2 في اللحظة الأخيرة، اليوم الاثنين، في ثمن نهائي كأس العالم "روسيا 2018" لتضرب موعدا مع البرازيل في ربع النهائي.

أحرز ناصر الشاذلي هدفا قاتلا في (د.90+4) بعد هجوم مرتد بعد ركنية يابانية، ليواجه الشاذلي المرمى مسجلا بأريحية في شباك كاواشيما بعد أن ترك لوكاكو الكرة له بذكاء.



وأدركت بليكا التعادل في شباك اليابان (2-2) عبر لاعبها فيلايني الذي لم ينتظر طويلا ليضع بصمته بعد دخوله بديلا من تصويبة رأسية مستفيدا من عرضية هازارد.

وقلص يان فرتونجين الفارق لبلجيكا بعد تصويبة رأسية سقطت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الياباني كاواشيما لتصبح النتيجة 1-2 ضمن الدور الـ16 من مونديال روسيا 2018 .

أضاف تاكاشي إينوي الهدف الثاني لمنتخب اليابان بعدما صوب من خارج منطقة الجزاء عن يسار حارس بلجيكا كورتوا في (د.52).

وافتتح المنتخب الياباني باب التسجيل في شباك بلجيكا بعد هجوم مرتد مثالي أنهاه جينكي هاراجوتشي بتسديدة محكمة عن يمين كورتوا في (د.48).

وتواجه بلجيكا المنتخب البرازيلي في ربع النهائي على ملعب مدينة قازان في 6 يوليو، بعد فوز الأخير على المكسيك 2-0 في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT