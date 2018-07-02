موجة من السخرية بسبب السقوط المتكرر لنيمار

سخر عشاق الساحرة المستديرة من نجم المنتخب البرازيلي نيمار، بسبب سقوطه المتكرر على أرض الملعب خلال كأس العالم في روسيا، بشكل يرى فيه الجميع أنه مبالغ فيه.

وتكرر هذا الأمر اليوم، أثناء لقاء منتخب السامبا مع المكسيك في (د.70) عندما ادعى نجم السيليساو الإصابة بعد تدخل من لاعب المكسيك ميغيل ليون.

يذكر أن نيمار قد حقق رقما قياسيا بالسقوط في مباراة واحدة في مونديال روسيا أمام المنتخب السويسري في الجولة الأولى عندما سقط 10 مرات.

ويتهم الكثير من محبي "اللعبة" اللاعب البرازيلي بادعائه السقوط والتحايل على الحكم للحصول على الأخطاء ويهدر الكثير من الوقت في الملعب مدعيا التألم من الإصابة. ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من نيمار كل بحسب طريقته.

On my way to the stadium to give this to Neymar #BRAMEX pic.twitter.com/gzbz2YKhlm — Fatimah (@Ellisande_) July 2, 2018

When you touch Neymar pic.twitter.com/tgkJJPsev5 — Troll Football (@TrollFootball) July 2, 2018

Neymar at it again. pic.twitter.com/sIv6NpoFPW — Daniel Attias (@Dan_Attias) July 2, 2018

En la escala de Neymar, qué tan dramátic@ te sientes hoy? pic.twitter.com/r8RU2YKXV9 — Alex Casas🏘 (@alexcasasv_) July 2, 2018

المصدر: وكالات