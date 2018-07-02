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السويد وسويسرا لانتزاع بطاقة ربع نهائي مونديال روسيا

02 يوليو 2018 | 17:53 GMT
السويد وسويسرا لانتزاع بطاقة ربع نهائي مونديال روسيا
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Jason Cairnduff / Reuters

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ حيث ستقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين السويدي والسويسري ضمن دور الـ16 لمونديال روسيا.

وستكون المباراة فرصة كبيرة لكل من منتخبي السويد وسويسرا لإثبات جدارتهما في التواجد ضمن كبار منتخبات المونديال، بعد وصولهم إلى نهائيات النسخة الـ21 من كأس العالم عن طريق الملحق الأوروبي.

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وقدم المنتخبان أداء لافتا في مونديال روسيا حتى الآن، ووصلت السويد لهذا للدور الثاني بعد تصدرها لفرق المجموعة السادسة بـ6 نقاط بعد فوزين على كل من كوريا الجنوبية (1-0) والمكسيك (3-0) وخسارة أمام المنتخب الألماني (1-2).

ومر 24 عاما منذ أن وصلت السويد إلى ربع النهائي آخر مرة، في طريقها إلى المركز الثالث في مونديال الولايات المتحدة 1994. أما سويسرا فلم تصل إلى ربع النهائي منذ 1954، في النسخة التي استضافتها.

وقد يلعب الإيقاف دوره، إذ سيغيب عن المنتخب السويسري المدافعان الرئيسيان فابيان شار والكابتن ستيفان ليشتشتاينر، بينما سيغيب سيباستيان لارسون عن المنتخب السويدي.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخلال 98 عاما الماضية التقى الفريقان 29 مرة فازت سويسرا بـ11 والسويد بـ10، بينما انتهت 8 لقاءات بالتعادل.

المصدر: RT+fifa

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