التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" اليابان وبلجيكا

أعلن المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز، ونظيره الياباني أكيرا نيشينو تشكيلة فريقيهما لخوض اللقاء الهام ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

ويحتضن ملعب مدينة روستوف، اليوم الاثنين، اللقاء في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن مونديال روسيا 2018.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

المصدر: فيفا