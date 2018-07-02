اسم مدينة روسية يخدع مشجعين للمرة الثانية خلال المونديال

وعد متطوعون خلال مونديال روسيا بمساعدة مشجعين بلجيكيين بعد أن اختلط الأمر عليهم بحجزهم غرفة داخل فندق في مدينة روستوف فيلكي القريبة من موسكو بدلا من روستوف على الدون جنوبي روسيا.

وقال أحد المشجعين: "لقد حجزنا غرفة عن طريق الخطأ في روستوف أخرى".

ومن المقرر أن تجري مباراة ثمن النهائي على ملعب "روستوف" على الدون في وقت لاحق اليوم، بين منتخب بلجيكا واليابان ضمن تصفيات المونديال.

وسبق أن تسبب وجود أكثر من مدينة في روسيا تحمل اسم روستوف، بمشكلة لمجموعة من المشجعين السويسريين.

وكذلك نفس الأمر حدث لاثنين من المشجعين الأرجنتينيين اللذين سافرا إلى مدينة نوفغورود لحضور مباراة منتخب بلدهما، فوجدا نفسيهما في مدينة أخرى، لأن المدينتين تحملان اسما واحدا تقريبا، نيجني نوفغورود وفيليكي نوفغورود، وتدخل على إثرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما علم بالأمر، وقرر مساعدتهما مقدما لهما تذكرتين لحضور مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الفرنسي، في دور الـ 16 للمونديال، والتي انتهت بفوز "الديوك" بنتيجة 4-3.

المصدر: sport-express.ru