وسائل الإعلام الدولية تشيد بحارس مرمى منتخب روسيا

أجمعت العديد من وسائل الإعلام العالمية على أن حارس وقائد المنتخب الروسي لكرة القدم إيغور أكينفييف له الفضل الأكبر بتأهل روسيا للدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 على حساب إسبانيا.

وذكرت أن أكينفييف بتصديه لركلتي جزاء للمنتخب الإسباني (المصنف 10)، أهدى منتخب روسيا (المصنف 70) فوزا تاريخيا أهله للدور ربع النهائي للمونديال للمرة الأولى في تاريخه منذ انتهاء الحقبة السوفيتية.

واستذكرت رفض أكينفييف مغادرة روسيا عام 2008 بعد تلقيه عرضا من نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد اعتزال حارسه الأسطورة أوليفر كان.

وكتبت صحيفة The Guardian البريطانية أن المنتخب الروسي صاحب التصنيف الأسوأ بين منتخبات البطولة يتابع المضي قدما في البطولة بينما الإسبان يعودون إلى منازلهم".

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن السبب الرئيسي لأداء منتخبها المخيب في المونديال هو إقالة المدرب غولين لوبيتيجي قبل أيام من انطلاق البطولة وتعيين فرناندو هييرو بدلا عنه.

المصدر: expert.ru