مونديال روسيا.. كافاني لم يخضع لأي فحوص بشأن إصابته حتى الآن!

أفاد الاتحاد الأوروغواياني أن المهاجم إدينسون كافاني الذي خرج مصابا في المباراة ضد البرتغال ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم لا يزال يرتاح ولم يخضع بعد لفحوص لتحديد طبيعة إصابته.

وخرج مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في سوتشي، السبت الماضي، بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده (2-1) في مرمى البرتغال.

وأثارت الإصابة في ربلة الساق اليسرى، مخاوف من غياب كافاني عن مباراة الدور ربع النهائي الجمعة المقبل ضد فرنسا التي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها على الأرجنتين 4-3.

وأكد الاتحاد أن كافاني: "لا يزال يخلد للراحة، ولم يخضع حتى الآن لفحوص" لتحديد مدى الإصابة وما إذا كان قادرا على المشاركة في مباراة الدور ربع النهائي التي تقام في مدينة نيجني نوفغورود.

وكان كافاني الذي خرج متألما من أرض الملعب، قد أشار بعد المباراة إلى أنه شعر "بشد بسيط"، في ربلة الساق، بينما أعرب مدربه أوسكار تاباريز عن "قلقه"، مؤكدا أنه غير قادر على تحديد "مدى خطورة هذه الإصابة".

وخاض منتخب الأوروغواي الاثنين التمرين الأول له بعد الفوز على البرتغال. وفي الجزء الأول المفتوح أمام وسائل الإعلام، ظهر على أرض ملعب التمرين اللاعبون الذين كانوا احتياطيين في مباراة البرتغال، بينما بقي الأساسيون في قاعة التمارين البدنية.

المصدر: أ ف ب