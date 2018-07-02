أمير قطر برفقة الظاهرة البرازيلي رونالدو في كأس العالم 2018 (صورة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بنجم كرة القدم البرازيلي، رونالدو، خلال إحدى مبارايات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر مذيع قناة الجزيرة القطرية، عثمان آي فرح، الصورة في تغريدة عبر تويتر، قائلا: "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يتابع مباراة إسبانيا وروسيا في موسكو، وإلى جانبه نجم البرازيل السابق، رونالدو".

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و هو يتابع مباراة #إسبانيا_روسيا في #موسكو و إلى جانبه نجم البرازيل السابق رونالدو. pic.twitter.com/CN7vjIzs9i — عثمان آي فرح (@ayfaraho) July 1, 2018

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ولم يتم التأكد بعد من صحة الصورة ومكان وتاريخ التقاطها. ولكن، على ما يبدو أن الأمير القطري لم يكن في زيارة رسمية معلنة يوم حضور المباراة على الأراضي الروسية.

المصدر: تويتر + وكالات