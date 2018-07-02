وزير شيشاني: محمد صلاح يستحق المواطنة الفخرية العالمية

اعتبر وزير جمهورية الشيشان للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام، جمبولات عمروف، النجم المصري محمد صلاح شخصية بارزة ويستحق لقب المواطنة الفخرية العالمية.

وقال عمروف خلال مؤتمر صحفي في تعليق له على منح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف صفة "المواطن الفخري" لمحمد صلاح: "هذا مجرد تكريم للاعب كبير وعظيم، ليس فقط لأنه بارع في حرفته بل لأنه رجل بارز​​​. إنه مسلم متدين بعمق ويساعد المحتاجين، الرجل الذي يهتم بقريته، ويعرف جذوره ويحترمها".

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وأضاف: "بالطبع ، شخص مثل محمد صلاح يستحق أن يكون ليس فقط مواطنا فخريا لجمهورية الشيشان، إنه يستحق أن يكون مواطنا فخريا في العالم الإسلامي بأسره، بل وأعتقد، لكل الإنسانية بشكل عام".

هذا وبدأت وسائل إعلام أجنبية، بعد وصول المنتخب المصري إلى مدينة غروزني عاصمة الشيشان، مقر بعثة المنتخب المصري خلال كأس العالم 2018، في نشر أخبار بأن الشيشان ورئيسها رمضان قديروف، يستغلان المنتخب المصري ونجمه محمد صلاح "لأغراض سياسية".

بدوره، قال رئيس البرلمانيين الجمهوريين في الشيشان محمد داودوف، إن السلطات في الجمهورية ليس لها حاجة في ذلك، بالإضافة إلى أن لاعبين عالميين بارزين قد جاؤوا إلى الشيشان في وقت سابق.

يذكر أن المنتخب المصري ودع مونديال روسيا بعد تلقيه ثلاث هزائم في دور المجموعات أمام كل من الأوروغواي 0-1 وروسيا 1-3 والسعودية 1-2.

المصدر: سبوتنيك



