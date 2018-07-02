إيسكو يوجه رسالة إلى الجماهير الإسبانية بعد الهزيمة أمام روسيا

وجه إيسكو، لاعب خط وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم، رسالة إلى جماهير منتخب بلاده بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018، أمس الأحد.

وقال إيسكو في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "اليوم هو أتعس يوم في مسيرتي الكروية، لكن تلك هي كرة القدم، الحياة لا تتوقف، وهذا وقت النهوض كما فعلنا دائما، ومن الفخر لي أن أدافع عن قميص بلدي".

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وودع المنتخب الإسباني، بطل العالم 2010، مونديال روسيا بالخسارة أمام المنتخب المضيف بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المصدر: وكالات