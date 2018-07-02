روسيا تكرس عقدة أصحاب الأرض على المنتخب الإسباني

كرس المنتخب الروسي لكرة القدم عقدة البلد المضيف لدى نظيره الإسباني عندما تغلب عليه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في دور الـ16 أمس بالتعادل 1-1.

ولم يسبق لمنتخب إسبانيا أن فاز في أي مباراة على مستضيف بطولة، سواء أكانت بطولة لكأس العالم أو لأمم أوروبا، وخسر لقاءاته التسعة السابقة جميعا أمام المنتخبات المضيفة.

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فقد خسر الإسبان أمام إيطاليا عامي 1934 و1980، وأمام البرازيل عام 1950، وفرنسا عام 1984، وألمانيا 1988، وإنجلترا 1996، وكوريا الجنوبية عام 2002، والبرتغال عام 2004، قبل أن تعزز روسيا من عقدة أصحاب الأرض أمس الأحد على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

المصدر: championat.com