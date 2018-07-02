عناوين صحف إسبانيا بعد خروج المنتخب من مونديال روسيا

ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، على خروج المنتخب الإسباني من نهائيات النسخة الـ21 لكأس العالم 2018، بعد خسارته أمام روسيا بضربات الترجيح، في دور الـ16 للبطولة.

وعنونت صحيفة "ماركا" على غلافها وقالت "العودة إلى الوطن"، وتابعت: "إسبانيا بدون سرعة، بدون عمق، بدون روح، بدون بهجة في الأداء وطريقة لعب عقيمة حتى سقطت أمام روسيا بضربات الجزاء".

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان "أقصى عقوبة"، وأضافت: "إسبانيا تخرج من المونديال على يد روسيا بعد 120 دقيقة فشلت فيها في تحقيق الفوز، كوكي وأسباس أهدرا ركلتي جزاء ودي خيا فشل في التصدي لأي كرة".

Ya está aquí la portada de Mundo Deportivo del lunes 2 de julio de 2018 #portada #deportes pic.twitter.com/9wDw5GIE8B — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 1, 2018

وعنونت صحيفة "سبورت" وقالت "يا له من عار"، وأكملت "إسبانيا تخرج من كأس العالم بعد مباراة مريعة أمام روسيا، وإنييستا يعلن اعتزاله الدولي".

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المصدر: وكالات