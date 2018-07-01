الشياطين الحمر ضد منتخب "اللعب النظيف"

يستضيف ملعب "روستوف"، مباراة قوية بين منتخبي بلجيكا واليابان، غدا الاثنين، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018.

ويدخل المنتخب البلجيكي قائمة المرشحين لنيل لقب بطل مونديال روسيا 2018، وليس لعب دور "الحصان الأسود" كما جرت العادة اعتباره في كل بطولة كان يشارك فيها.

وتأهل منتخب "الشياطين الحمر" بجدارة بالعلامة الكاملة إلى دور الـ 16 الكبار، محققا ثلاثة انتصارات متتالية على كل من، بنما (3-0)، وتونس (5-2)، وإنجلترا (1-0)، على الترتيب.

في المقابل، تأهل منتخب اليابان هذا الدور بفضل معيار "اللعب النظيف" الذي تم تطبيقه لأول مرة في نهائيات كأس العالم.

فقد تساوى منتخب اليابان مع نظيره السنغالي، بمجموع النقاط، وفارق الأهداف، وإجمالي الأهداف المسجلة، ونتيجة المباراة المباشرة بينهما، لكن السموراي ظفر ببطاقة التأهل بفضل معيار اللعب النظيف، لأن لديه أقل عدد من البطاقات الصفراء.

وتصدرت كولومبيا قائمة المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام وصيفتها اليابان، وصعدتا معا إلى الدور الثاني للبطولة، بينما احتلت السنغال المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط أيضا، وودعت البطولة برفقة بولندا صاحبة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT