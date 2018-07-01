قاهر الماتادور أكنفييف ينال جائزة الأفضل

نال حارس المنتخب الروسي، إيغور أكينفييف، جائزة رجل المباراة، التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره الإسباني، اليوم الأحد، في دور الـ 16 لمونديال 2018.

وحسم إيغور أكينفييف نتيجة المباراة لصالح منتخب بلاده، بتصديه لركلتي الإسبانيين كوكي وياغو أسباس من سلسلة ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، والوقت الإضافي بالتعادل السلبي.

وقاد الحارس الروسي منتخب بلاده بذلك إلى الدور ربع النهائي لأول مرة منذ 52 عاما، وسيكون فيه بانتظار الفائز من مواجهة منتخبي كرواتيا والدنمارك، التي ستجمعهما في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"