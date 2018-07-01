الهولندي فيرشتابن بطلا لجائزة النمسا الكبرى لـ"فورمولا 1"

حصد سائق "ريد بول" ماكس فيرشتابن، الفوز في سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباقات "الفورمولا 1"، مستفيدا من انسحاب سيارتي مرسيدس.

وفاجأ السائق الهولندي الجميع بإحرازه لقبه الرابع في مسيرته، أمام الفنلندي كيمي رايكون سائق فيراري، بينما وصل زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل ثالثا، واستعاد صدارة ترتيب السائقين بفارق نقطة واحدة عن البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، الذي اضطر للانسحاب في اللفة 64 بسبب مشكلة في ضغط الوقود.

وشهد السباق أيضا انسحاب فالتيري بوتاس في نهاية أسبوع كارثية لفريق مرسيدس، الذي فشل في حصد النقاط للمرة الأولى منذ 44 سباقا.

المصدر: وكالات