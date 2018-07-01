كين واثق بقدرته على التسجيل في جميع المباريات

أعرب قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كين عن ثقته بقدرته على التسجيل في جميع المباريات التي يخوضها في المونديال، وذلك قبل مواجهة "الأسود الثلاثة" مع كولومبيا في دور الـ16.

ويتصدر كين السباق على جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 5 أهداف في المباراتين الأوليين ضد تونس (2-1) وبنما (6-1)، قبل أن يريحه المدرب غاريث ساوثغيت في المباراة الثالثة ضد بلجيكا التي فازت 1-0 وتصدرت المجموعة السابعة.

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وبدا كين واثقا من أنه سيكمل ما بدأه في المباراتين الأوليين حين تتواجه إنجلترا مع كولومبيا الثلاثاء في موسكو، مضيفا في تصريحات نقلتها صحف إنجليزية اليوم: "أنا بكامل الجاهزية لخوض المباراة ضد كولومبيا، أعتقد أن بإمكاني التسجيل في كل مباراة أشارك فيها، خاصة عندما تسقط الكرات أمامك والأمور تسير على ما يرام بالنسبة إليك".

ونفى كين ما يشاع عن أنه وضع مدربه غاريث ساوثغيت تحت الضغط لإشراكه في مباراة بلجيكا لتعزيز حظوظه بنيل لقب هداف المونديال، ما سيجعله ثاني إنجليزي فقط في تاريخ كأس العالم يحقق ذلك بعد غاري لينيكير الذي سجل 6 أهداف عام 1986.

وتعززت حظوظ كين بنيل لقب الهداف مع خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 أهداف) من النهائيات أمس السبت على يد الأوروغواي (1-2)، ليبقى البلجيكي روميلو لوكاكو (4 أهداف) الأقرب إليه أمام الفرنسي كيليان مبابي والروسي دينيس تشيريشيف والإسباني دييغو كوستا والأوروغوياني إدينسون كافاني (3 لكل منهم).

لكن قائد "الأسود الثلاثة" يؤكد بأن أولويته هي منح بلاده لقبها العالمي الثاني (الأول عام 1996 على أرضها)، عوضا عن الإنجازات الفردية، مضيفا "(الفوز) بالحذاء الذهبي سيكون رائعا، وإذا بقينا في البطولة لفترة أطول سيمنحني ذلك فرصة أكبر".

المصدر: أ ف ب