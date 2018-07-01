قبل موقعة إسبانيا وروسيا.. المشجعون الروس يتغلبون على نظرائهم الإسبان

تغلب مشجعو المنتخب الروسي على نظرائهم الإسبان (2-0)، في مباراة احتضنتها حديقة كرة القدم في الساحة الحمراء بموسكو، وذلك قبيل مواجهة روسيا وإسبانيا، في ثمن نهائي مونديال 2018.

واحتشد حوالي 250 متفرجا في الساحة الحمراء لمتابعة المباراة بين مشجعي "الدب الروسي" ومشجعي منتخب "لاروخا".

وضمت تشكيلة كل فريق 6 لاعبين، وخاض الفريقان جولتين امتدت كل واحدة 20 دقيقة.

ويهدف هذا الحدث إلى تطوير وتعزيز العلاقات الودية والرياضية بين الدول.

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وقال قائد فريق المشجعين الإسبان: "نود أن نشكر روسيا على التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم. كل المشجعين الإسبان يشعرون في روسيا وكأنهم في وطنهم.. بغض النظر عن النتيجة التي ستسفر عنها مباراة اليوم،

المهم، أننا سنقضي هذا الوقت معا وبمرح".

وستقام مواجهة روسيا وإسبانيا اليوم الأحد، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

المصدر: تاس