مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا وإسبانيا

يحتضن ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية، اليوم الأحد في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مرتقبة بين المنتخبين الروسي والإسباني ضمن دور الـ16 لمونديال 2018.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المباراة كل من المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، والمدير الفني لنظيره الإسباني، فرناندو هييرو:

المصدر: twitter/fifaworldcup