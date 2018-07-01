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صحيفة إسبانية تطلق ألقابا غربية على لاعبي منتخب روسيا

01 يوليو 2018 | 12:59 GMT
صحيفة إسبانية تطلق ألقابا غربية على لاعبي منتخب روسيا
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/ Reuters

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بإيجاز اللاعبين الـ 11 الأساسيين لمنتخب روسيا، وذلك عشية مباراته المرتقبة ضد نظيره الإسباني، ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وفيما يلي الأوصاف والألقاب التي أطلقتها صحيفة "ماركا - Marca" على لاعبي منتخب روسيا:

الحارس إيغور أكينفيف - بعيد عن مستواه، ولكن يبقى الحارس رقم واحد في روسيا.

ماريو فرنانديز – الظهير الأيمن الذي يشبه ماركوس ألونسو.

إيليا كوتيبوف – لاعب قلب دفاع قوي، يجيد اللعب بالرأس.

سيرغي إيغناشيفيتش – عاد إلى صفوف المنتخب وهو في سن الـ 38، بعد إصابة مدافعين.

يوري جيركوف - لا يزال وكأنه يرتدي قفازا على الساق اليسرى.

يوري غازينسكي - جرار، سجل أول أهداف كأس العالم 2018.

رومان زوبنين – يدخل قائمة اللاعبين البارزين حتى الآن.

ألكسندر ساميدوف – محرك لثلاثة أرباع الملعب في الهجوم.

ألكسندر غولوفين – إصابة آلان دزاغويف ساعدته على التألق.

دينيس تشيريشف - الهداف الأول للمنتخب بدأ كأس العالم من دكة الاحتياط.

أرتيوم دزيوبا - البرج، الذي يتعلق به اللعب العمودي للمدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف.

وستقام مباراة روسيا وإسبانيا، اليوم الأحد في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، و(17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

المصدر: "championat.com"

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