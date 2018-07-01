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سواريز يوجه رسالة لميسي بعد خروج الأرجنتين من المونديال

01 يوليو 2018 | 11:41 GMT
سواريز يوجه رسالة لميسي بعد خروج الأرجنتين من المونديال
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DANTE FERNANDEZ / AFP

أعرب النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن أسفه لخروج زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، من منافسات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وودع المنتخب الأرجنتيني منافسات مونديال روسيا، بعد الخسارة أمام فرنسا 3-4، في دور الـ16 للبطولة، أمس السبت.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ميسي يمر بفترة سيئة ومعقدة في الوقت الحالي، بعد ضياع حلم كأس العالم.

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وأردف: "ميسي صديقي ورفيقي، وسأشجعه دائما، وعليه أن يرفع رأسه".

وعن تأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي على حساب البرتغال 2-1، قال سواريز:" في هذه المرحلة من البطولة، علينا تقديم مباريات قوية للتأهل للأدوار المقبلة، وأشكر كافاني لمساعدته في التأهل".

وردا على سؤال الصحيفة الإسبانية عن الفرق المرشحة لحصد اللقب، أجاب: "إسبانيا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، فهم لديهم العديد من اللاعبين الرائعين، ومنتخبنا أيضا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة".

المصدر: وكالات

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