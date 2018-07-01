تعليق غريب لمدرب الأرجنتين حول إمكانية استقالته

علق المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، خورخي سامبولي، على الخروج المبكر لـ "راقصي التانغو" من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بعد الخسارة في ثمن النهائي أمام فرنسا.

وقال سامبولي في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت أمس: "لا أحب كلمة "فشل".. لاعبو المنتخب قاتلوا وسجلوا أهدافا أكثر في الشوط الثاني (أمام فرنسا). كان لدي الكثير من التوقعات من هذه البطولة، وكان لدينا مشروع.. كنت أعتقد أن الأرجنتين يمكن أن تفوز، ولكن في بعض الأحيان لا توجد خيارات، يجب أن تكون صادقا عند تحليل ما حدث".

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وفي رده على سؤال حول إمكانية استقالته، أجاب سامبولي: "الاستقالة؟، من السابق لأوانه تحليل الأخطاء واتخاذ قرارات جادة. كان بإمكاننا تحويل نتيجة المباراة لمصلحتنا، لكننا افتقدنا لبعض الميزات. اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم، في وقت لاحق سنقوم بتحليل كل شيء".

وخرجت الأرجنتين، التي تملك في صفوفها عدة نجوم، يتقدمهم القائد ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، خرجت من المونديال الروسي، إثر خسارتها أمام فرنسا (3-4).

المصدر: eurosport.ru