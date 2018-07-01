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نجم أرجنتيني آخر يعتزل دوليا بعد ماسكيرانو

01 يوليو 2018 | 09:02 GMT
نجم أرجنتيني آخر يعتزل دوليا بعد ماسكيرانو
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Juan MABROMATA / AFP

تواصلت قرارات الاعتزال في معسكر منتخب الأرجنتين، بعد الهزيمة أمام فرنسا بنتيجة 3-4 أمس السبت، والخروج من الدور الـ16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأعرب الأرجنتيني لوكاس بيليا، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، عقب انتهاء المباراة، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة، معلنا انتهاء مشواره مع المنتخب الأرجنتيني.

وقال بيليا: "يجب أن تكون صادقا مع نفسك، لقد حان الوقت لإعطاء الفرصة للاعبين جدد، هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين يجب أن يأخذوا فرصتهم".

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وتابع: "نحن نغادر بمشاعر مليئة بالحزن، ولكنني أعتقد أننا شاهدنا أفضل نسخة للأرجنتين، اللاعبون اليوم قدموا مباراة رائعة، وكنا أفضل من فرنسا، النتيجة الأفضل كانت الوصول للمباراة النهائية ولكنها لم تتحقق".

ولعب بيليا، البالغ من العمر 32 عاما، 58 مباراة دولية مع الأرجنتين سجل خلالها هدفا واحدا.

ويعد اعتزال بيليا، بعد مباراة فرنسا، الثاني في صفوف منتخب التانغو، بعدما أعلن خافيير ماسكيرانو اعتزاله أيضا.

المصدر: وكالات

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