شاهد.. عزف رائع للنشيد المغربي في مدينة القياصرة بروسيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه أحد فناني الشارع المعروفين في مدينة سان بطرسبورغ وهو يعزف النشيد المغربي، بينما كان المشجعون المغاربة يرددون كلمات النشيد.

واكتظت شوارع مدينة سان بطرسبورغ في الأيام القليلة الماضية، بالمشجعين المغاربة، الذين حلوا بالعاصمة الشمالية لروسيا، لمؤازرة منتخب بلدهم في مباراته ضد إيران، التي أقيمت في ملعب "سان بطرسبورغ"، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018، وانتهت بفوز الإيرانيين بهدف نظيف.

تجدر الإشارة إلى أن "أسود الأطلس" ودعوا المونديال الروسي من دور المجموعات، بعد تذيلهم ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

المصدر: فيسبوك