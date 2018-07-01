الكشف عن طبيعة إصابة الكولومبي رودريغيز قبل مواجهة إنجلترا

كشف الاتحاد الكولومبي لكرة القدم عن الوضع الصحي لخاميس رودريغيز، صانع ألعاب المنتخب الكولومبي، وإمكانية مشاركته أمام إنجلترا في دور ثمن النهائي لكأس العالم 2018، الثلاثاء القادم.

وقال الاتحاد الكولومبي في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها خاميس رودريغيز أنه يعاني من إصابة خفيفة في الساق اليمنى، لكن لا يوجد تمزق عضلي".

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واستبدل رودريغيز في وقت مبكر من مواجهة السنغال، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ولم يشارك بعدها في تدريبات كولومبيا.

ولم يحدد الاتحاد الكولومبي إن كان بوسع لاعب بايرن ميونيخ (رودريغيز) المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا، التي ستقام في الـ3 من يوليو الجاري على ملعبسبارتاك موسكو، في العاصمة الروسية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات