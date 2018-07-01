مشجع بريطاني يهاجم إعلام بلاده بعد أن رأى روسيا على حقيقتها

فضح مشجع بريطاني رافق منتخب بلاده إلى روسيا الصورة الزائفة التي يتعمد إعلام بلاده ترويجها عن روسيا، داعيا وسائل الإعلام البريطاني إلى الخجل بعد اكتشافه زيف ما تروج له.

Back from 2 weeks in Russia alive.

I wasn’t attacked by blood thirsty hooligans, I wasn’t eaten by a bear & I haven’t been poisoned or killed.

The British media should be ashamed of themselves for their clear propaganda against the Russian people. Absolutely class country 🇷🇺 pic.twitter.com/83sZwjp8Kn — Matt Maybury 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ChezzerMaybury) 29 июня 2018 г.

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وقال المشجع الإنجليزي Matt Maybury على صفحته في موقع تويتر، بعد عودته من رحلته إلى روسيا: "عدت حيا بعد أسبوعين قضيتهما في روسيا. لم يهاجمني مشاغبون متعطشون للدماء، ولم يلتهمني دب، ولم يسمموني ولم يقتلوني. على الإعلام البريطاني أن يخجل من الدعاية الواضحة ضد روسيا. إنها بلد رائع حقا".

وتروج وسائل إعلام بريطانية دعاية ضد روسيا تحاول تصويرها على أنها بلد تعمه الفوضى ومواطنوه عدائيون، مستخدمة في ذلك طرقا مفضوحة، لعل أكبر دليل على ذلك تصوير ونشر فيلم وثائقي بريطاني في فبراير 2017 بعنوان "الجيش الروسي المشاغب"، روج فيه منتجه "مشاركة مشجعين روس" في أحداث شغب بمرسيليا خلال بطولة أوروبا سنة 2016.

وعملت وسائل الإعلام البريطانية على تصوير روسيا بلدا غير آمن، لإيصال رسالة مزيفة إلى الجمهور البريطاني تدعوه فيها إلى التفكير جديا قبل السفر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي تجري فيها.

المصدر: RT