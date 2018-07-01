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رونالدو يهنئ روسيا على التنظيم الرائع للمونديال

01 يوليو 2018 | 07:04 GMT
رونالدو يهنئ روسيا على التنظيم الرائع للمونديال
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Francisco LEONG / AFP

هنأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، روسيا على التنظيم الرائع للنسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال رونالدو، في تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أهنئ منظمي كأس العالم 2018، إنها رائعة من كل النواحي، الأمن والبيئة المثالية، هذا يجب أن يُقال".

وعن مستقبله مع منتخب بلاده، عقب الهزيمة 1-2 أمام الأوروغواي، أمس السبت، ضمن دور الـ16 لمونديال 2018 قال الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني:"ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مستقبل اللاعبين أو المدرب.. هذا الفريق سيبقى ضمن الأفضل في العالم، مع لاعبين جيدين ومجموعة شابة ومتحدة".

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وتابع رونالدو: "أنا واثق وسعيد، لأن الفريق سيحارب دائما بأقصى قوة.. يجب أن نعود برؤوس مرفوعة".

وأضاف: "يجب أن نهنئ الأوروغواي على العبور إلى الدور التالي.. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وربما كنا نستحق المزيد، لكن في كرة القدم، من يسجل أهدافا أكثر يفوز.. تهانينا لهم، كقائد للمنتخب أنا فخور بما قدمناه خلال البطولة".

المصدر: marca.com

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