مدرب روسيا: لدينا فرصة لفعل شيء لا يصدقه أحد

صرح المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، أن لدى منتخب بلاده فرصة لفعل شيء لا يؤمن به أحد، خلال مباراته ضد نظيره الإسباني، غدا الأحد، في دور الـ 16 لكأس العالم 2018.

وقال ستانيسلاف تشيرتشيسوف خلال المؤتمر الصحفي: "من الواضح أن منتخبا واحدا سيواصل مشواره في البطولة، وذلك يترك بصمته، أمام مفهوم "الضغوطات" فلا وجود له في مفرداتنا".

وأضاف المدرب الروسي: "كلا المنتخبين يفهمان المسؤولية التي تقع على عاتقهما. في المراحل الإقصائية لا يمكنك تغيير أي شيء. إنها مثل الاملاء - ستحصل على علامتك وفقا لما كتبت. إذا جاز التعبير، نحن نكتب مباشرة من دون مسودة".

وفي رده على سؤال حول التغييرات التي طرأت على المنتخبين منذ المباراة الودية بينهما مؤخرا (3-3)، أشار تشيرتشيسوف إلى أنه لن يكشف أوراقه للصحفيين، واكتفى بالقول: "لقد قمنا بدراسة الفريق جيدا، لكن بالطبع المباريات الودية تختلف عن الرسمية، كما ناقشنا وسنناقش اليوم كيف نفوز على إسبانيا، وسنحلل الخصم مرة أخرى بشكل أعمق".

وستقام مباراة روسيا وإسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، و(17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

المصدر: "news.sportbox.ru"