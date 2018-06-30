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معاقبة مسؤول أرجنتيني أساء لمشجع عربي (فيديو)

30 يونيو 2018 | 15:01 GMT
معاقبة مسؤول أرجنتيني أساء لمشجع عربي (فيديو)
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أعلن وزير الأمن الأرجنتيني، باتريسيا بولريتش، بأنه ستتم معاقبة مشجع أرجنتيني (اتضح أنه مسؤول)، بسبب دعابة مع مشجع عربي، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

ويظهر المشجع الأرجنتيني (المسؤول)، في مقطع فيديو يطلب من مشجع عربي أن يردد باللغة الإسبانية، التي لا يتكلم بها، عبارة "إرم قنبلة في النادي - Naschel"، وهو فريق لكرة القدم يحمل اسم مدينة أيضا.

وقال وزير الأمن الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نطالب بسحب بطاقة المشجع منه، لأنه تصرف بطريقة غير مقبولة، بالرغم من أنه يعتبر شخصية مسؤولة".

المصدر: "lenta.ru" 

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