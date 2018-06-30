نجم المنتخب المغربي يرتكب حادثة سير مميتة

أكدت ولاية أمن مدينة مراكش المغربية، في بلاغ لها، أن نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، أمين حاريث، هو من كان وراء ارتكاب حادثة سير مميتة أمس الجمعة، بأحد شوارع المدينة الحمراء.

ونفى البلاغ المذكور جميع الأخبار التي تم تداولها بكون شقيق اللاعب حاريث، هو من تسبب بالحادثة التي راح ضحيتها شاب في العشرين من عمره.

هذا وقد أمرت النيابة العامة المشرفة على البحث بالاحتفاظ بجواز سفر اللاعب حاريث، وتقديمه في حالة سراح بعد إتمام البحث المنجز في القضية.

يذكر أن حاريث عاد لتوه إلى المغرب بعد مشاركته مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، والتي ودعها المنتخب المغربي من دور المجموعات.

ويعتبر حاريث من أبرز النجوم الصاعدين في الكرة المغربية، وتألق بشكل لافت في الموسم المنصرم، وساعد بأدائه المتميز فريقه شالكه الألماني، في كسب تأشيرة لعب منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: وكالات