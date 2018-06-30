لشدة إعجابه بمدينة سوتشي كافاني يصفها باللغة الروسية

أبدى مهاجم منتخب الأوروغواي أدينسون كافاني، إعجابه بمدينة سوتشي الروسية، التي يستعد فيها لمواجهة نظيره البرتغالي، اليوم السبت، على ملعب "فيشت"، في دور الـ 16 لمونديال 2018.

وكتب كافاني "تغريدة" باللغة الروسية في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كم هذا جميل!".

وسجل المهاجم أدينسون كافاني هدفا لمنتخب بلاده، حتى الآن في البطولة، وكان ذلك في مرمى منتخب روسيا (3-1)، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات للمونديال.

المصدر: "twitter/ECavaniOfficial"