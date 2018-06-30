لشدة إعجابه بمدينة سوتشي كافاني يصفها باللغة الروسية
أبدى مهاجم منتخب الأوروغواي أدينسون كافاني، إعجابه بمدينة سوتشي الروسية، التي يستعد فيها لمواجهة نظيره البرتغالي، اليوم السبت، على ملعب "فيشت"، في دور الـ 16 لمونديال 2018.
وكتب كافاني "تغريدة" باللغة الروسية في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كم هذا جميل!".
Sochi, ciudad donde jugaremos nuestro partido de octavos #URU vs #POR— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 28 июня 2018 г.
Sochi, city where we will play our next Round of 16's game #URU vs #POR
Как красиво!#WorldCuppic.twitter.com/5JDqy85T6A
وسجل المهاجم أدينسون كافاني هدفا لمنتخب بلاده، حتى الآن في البطولة، وكان ذلك في مرمى منتخب روسيا (3-1)، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات للمونديال.
المصدر: "twitter/ECavaniOfficial"